大苑子「莓好時光」中南區85元起、北區90元起； 「莓好花漾」大杯均一價90元。（大苑子提供）

隨著各地氣溫下降，已能確切感受到冬季正式來臨，意味著草莓季開跑，手搖飲店看準商機推出各式草莓飲品和優惠。TEA TOP就開賣「日月苺好」、「焦糖美苺」，即起至9日凡購買指定飲品，即可享第二件半價優惠；大苑子全台門市推出「莓好時光」、「莓好花漾」，6日前購買「莓好時光」可獲得1次抽獎機會，有機會抽中買一送一等好禮。

TEA TOP新鮮草莓使用日本獨家-196冷冽技術，完整保留水果原始香氣與風味，讓喝飲料的同時也能充分享受草莓最鮮美的滋味。第一款「日月苺好」，是以日月潭紅茶作為基底，搭配新鮮草莓果粒以及Q彈茶凍，營造清新爽口酸甜滋味；第二款則是甜蜜感十足的「焦糖美苺」，草莓鮮果粒加入甜蜜焦糖製成奶味冰沙，帶出滿滿綿密的幸福感。除了9日前買指定飲品第二件半價，24到26日也有VVIP會員專屬優惠，超人氣草莓系列飲品第二杯折17元。

大苑子先前就預告「莓好時光」、「莓好花漾」將在全台上市，近期再宣布「草莓鮮乳霜淇淋」也同步在於台北市府夢想店限店登場，100％新鮮草莓製作而成，並固定於每週五、六、日販售，8日起全台限量69間門市開賣新鮮草莓杯、草莓禮盒，詳情可上官網。