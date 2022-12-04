2022年新竹縣吳濁流文學獎，5種文類選出30件優秀文學作品，4日在新埔鎮吳濁流故居舉辦頒獎典禮，由縣長楊文科盛讚有愈來愈多創作者參與吳濁流文學獎，培植文壇新力傳承吳濁流的精神，讓他相當感動。

頒獎典禮邀請今年客家詩類別的首獎作者陳正炯以四縣腔朗讀「轉屋」，貳獎作者鄭委晉以大埔腔朗讀「弦仔摎娘惹粄-新竹山口洋」，參獎作者黃碧清以四縣腔朗讀「味緒」，讓典禮優雅又溫馨。

陳正炯、黃碧清均以流利的客語朗讀，鄭委晉說他不是客家人，為了創作及朗讀，請老師教導，並謙虛稱講得沒有很好，但台下仍對他報以熱烈掌聲。

楊文科說，吳濁流文學獎是新竹縣的盛事，今年投稿都是非常棒的創作，得獎作品也都是一時之選，3名得獎者上台朗讀作品時，更讓他非常感動，希望吳濁流文學獎每年都有愈來愈多人參與。

文化局長李安妤表示，今年吳濁流文學獎總計收到502件投稿作品，類別含括短篇小說、散文、現代詩、客語詩以及兒童文學等5大類，得獎的5大類共30篇作品，將彙集成「2022年新竹縣吳濁流文學獎得獎作品集」出版，讓更多人看見這些優秀作品，並且繼續流傳。

其中，客語詩徵選邁入第2年，評審委員們一致認為今年投稿較往年水準更加提高，客語詩類別最年長得獎者為70歲的吳餘鎬，最年輕得獎者21歲的黃雯琦，顯示客語文化充滿傳承的希望。

5大類首獎作品分別是為嚴翊所作的短篇小說「醜」，描述都會一名普通男子的心理狀態，以靈動的文字和對話，層層鋪展出詼諧趣味的劇情，隱喻現代人對外型注重的反思。

散文類首獎賴俊儒「昆蟲觀察日誌」，主題構思新穎，用昆蟲觀察比喻新進教師的教學現場，黑色幽默和跳躍方式的寫法，突顯創意和現代感。

兒童文學類首獎王美慧「鼠一鼠二博物館」，設計角色具創意，和作品融合諸多新元素的描寫，讓作品不只有童話味且很有畫面感。

「佇耳空翕豆菜」是一篇以台語書寫，將母親、豆菜和台灣連在一起的詩作，純熟的語言用字及技巧，讓作者吳品瑜摘下現代詩首獎。

客語詩首獎「轉屋」，作者陳正炯書寫兒子對父親的想念之心，以文學性及濃厚的客家意象和情感，獲得評審一致的肯定。