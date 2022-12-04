在現代社會中，越來越多人會利用投資來賺取被動收入，希望能夠早日實現財富自由，《旺好運》運勢專欄指出，生肖牛、生肖龍、生肖虎、生肖猴各有一套投資策略，懂得用錢滾錢，並一點一滴的累積財富。

▍生肖牛

屬牛的人穩重踏實，做事認真，不做沒有把握的事情，因此在投資理財上也是走穩紮穩打的路線，雖然不會一夜暴富，但長久投資累積下來的財富也很驚人，屬於細水長流型的投資獲利者，很適合透過投資房地產一步一腳印賺取財富。

▍生肖龍

屬龍的人天資聰穎，有果斷的決策能力，不會放過任何賺錢的機會，因此能憑藉著自己的眼光獲取投資財的人，但注意不要太過固執，若能多聽取理財專家意見，來降低風險、獲利多的投資方式，就能成為有錢人。

▍生肖虎

屬虎的人個性大膽、勇於冒險，也是厲害的投資高手，能專注於把眼前的錢變成更多錢，也很擅長靈活運用資金來投資各種項目，可多嘗試基金、股票、債券，並把眼光放遠，就能得到回饋。

▍生肖猴

屬猴的人聰明、反應快，具有商業頭腦，能發掘出不同的投資項目，只要出手都能收獲滿滿，可以嘗試投資海外基金、外幣，馬上就能累積很多財富。