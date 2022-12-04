1999年的搞笑節目《鐵獅玉玲瓏》由澎恰恰和許效舜共同主持，兩人一搭一唱的搞笑功力讓該節目紅極一時，成為許多台灣民眾無法抹滅的美好回憶，但卻在2002年宣告停播，令許多觀眾惋惜不已。許效舜近日上節目透露當年停播原因。

許效舜近日上《小姐不熙娣》分享當年主持《鐵獅玉玲瓏》的各種內幕，當年一個表演約40分鐘，1分鐘內一定要有個會讓觀眾爆笑的笑哏，否則就會被懲罰，錄影過程中滿地都是大字報，讓主持人小S驚呼：「壓力很大欸！」懲罰時被CUE什麼就要想辦法做到，亂演也要演出來。

許效舜也透露，明明擁有超高收視率，但卻停播的主因：「鐵獅這麼好為什麼會停掉？笑哏真的是想不出來了，什麼都想過了。」他解釋當年超紅的十二生肖典故故事，製作單位只有給每個生肖的故事，他為了能串連所有的故事，是自己私底下花時間想的。許效舜的靈機應變和信手拈來，讓小S大讚：「前輩太強了！」

許效舜透露當年鐵獅玉玲瓏停播原因。(影片來源/Youtube)

但是，因為節目爆紅，也讓許效舜和澎恰恰發生誤會，只因為澎恰恰當時曾聽說，「如果他要回《鐵獅》，得經過許效舜同意。」而許效舜則是聽說過，澎恰恰回來是要毀滅「石頭家族」的傳聞，導致雙方埋下心結，冷戰整整2年都不說話。所幸2人之後把誤會講開，重拾當年的情誼。