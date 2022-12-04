「高盧雄雞」法國粉碎世足衛冕者連3屆於小組賽出局的魔咒，進入淘汰賽階段，過去他們在16強賽保持5戰全勝的傲人紀錄，今晚也被看好能擊退波蘭。但波蘭門神施薛斯尼是本屆最神的門將之一，於小組賽撲出兩記12碼罰球，會是法國闖關的最大阻礙。

「他們（波蘭）不是我們常遭遇的對手，具有多名經驗豐富的球員。如果一定要點出一個名字，那肯定是萊萬多斯基，他是世界上最好的前鋒之一。」德尚說：「但不只是他，波蘭的組織和身體對抗性都很好。不過我們有3人在情蒐，掌握他們所有細節，不會低估這支球隊。」

法國主將姆巴佩、吉魯、洛里斯、登貝萊、格里茲曼都可望重返先發。姆巴佩本屆攻入3球並列射手榜首位，格里茲曼創造11次進攻機會為全隊最多，他也是法國這兩屆世足唯一都能創造雙位數進攻機會的球員。

昔日冠軍英格蘭將迎戰塞內加爾，專家預測，名將如雲的三獅軍團如果沒有陣腳大亂的話有機會擊退特蘭加雄獅，順利拿下8強門票。

英格蘭頭號攻擊大將拉許佛，3場預賽3次踢破敵軍大門，貝林罕、薩卡、史特林、格瑞利許與佛登等悍將也都貢獻1顆進球，戰鬥力無比兇悍。但英格蘭從未世界盃戰場上遭遇塞內加爾，1986年首度碰到非洲球隊摩洛哥，當時雙方戰平；此後三獅軍團面對非洲國家7場賽事4勝3敗，尚未吞下敗績。