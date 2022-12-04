不是只有喝啤酒才會有啤酒肚！營養師吳欣陵指出，啤酒肚其實也與內臟脂肪有關，而高醣飲食就會讓體內脂肪越積越多，讓身體不斷發胖，且內臟脂肪也與慢性疾病息息相關，像是糖尿病、高血壓和高血脂，因此吳欣陵建議，除了少碰酒精以外，每日均衡飲食才是維持健康的不二法門。

吳欣陵在臉書粉專發文指出，很多人身邊都會有怎麼吃都吃不胖，卻有高血脂問題的朋友，她解釋因為內臟脂肪囤積後，會包覆住肝臟、心臟、胰臟等內臟，不像皮下脂肪一樣可以感受得到，往往都需要透過健康檢查報告上的紅字警告才會發現，而內臟脂肪又與慢性疾病息息相關，包含糖尿病、高血壓和高血脂。

吳欣陵表示，內臟脂肪囤積最主要的原因就是「醣類」，過量的醣分攝取，導致體內血糖升高，胰臟分泌胰島素，把葡萄糖帶入身體，除了提供能量、變成有限的肝醣之外，剩下的就會變成脂肪囤積起來。如果長期維持高醣飲食，就會造成體內需求熱量過多，進而影響胰島素大量分泌，讓脂肪越堆越多、身體不斷發胖。

吳欣陵也補充，除了高醣飲食及過量酒精攝取之外，還有4個生活習慣會讓人不知不覺變成「小腹婆」、「大腹翁」。

▎水分或蔬菜長期攝取不足，引發便祕導致下腹鼓脹。

▎熬夜、作息不正常，讓壓力荷爾蒙引發腹部肥胖。

▎暴飲暴食，缺乏運動。

▎久坐不愛走動，血液循環不佳，造成腹部脂肪囤積。

吳欣陵還提供了內臟脂肪標準數值，並提醒如果無法測量內臟脂肪，可以參考國民健康署的建議腰圍標準，男性腰圍需要小於90公分（約35.5吋），女性腰圍需要小於80公分（約31.5吋），如果超過的話就有可能是內臟脂肪過多。

●內臟脂肪標準

正常（標準）級別：1~9，女生理想維持2~4；男生理想維持3~5。

偏高（肥胖）級別：10~14。

過高（危險）級別：15以上。

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