民進黨九合一選舉慘敗後，「焦糖哥哥」陳嘉行被發現臉書粉專在投票日之後就再也沒更新，引起討論。對此，《國際橋牌社》導演汪怡昕透露，陳嘉行除了每天都在個人帳號po文抓戰犯，還稱讚最近捲入黑道爭議的民進黨中常委黃承國，是一個單純的生意人。

陳嘉行在今年縣市首長選舉的身份，是民進黨台北市長候選人陳時中的網路社群部成員。選前陳嘉行於個人粉專頻繁發文力挺陳時中，但阿中最終以43萬4558票，輸給國民黨蔣萬安的57萬5590票，陳嘉行的粉專也在11月26日投票當天下午1點後，就再沒有po文，許多網友都好奇發生什麼事了。

汪怡昕昨（3）日於臉書指出，有人將網友好奇陳嘉行近況的新聞連結丟給他，但自己注意到陳每天都在個人帳號po文、抓各種戰犯，「還稱讚他的大哥黃承國就是一個單純的生意人」，他由此判定陳活得好好的，沒什麼問題。

話鋒一轉，汪怡昕好奇，身為一個單純生意人，為什麼黃承國能參與台北市乃至於全台選舉的各種最細節運作，且常出現在候選人身旁，然後各種喬事跟幫派聚會的主桌也都有他，「但嘉行說讚的，就一定是讚的啦。」