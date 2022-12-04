代表民進黨參加台北市第三選區立委補選的吳怡農，昨（3）日前往民權國小參加校慶活動，與媒體約好8時抵達，卻拖到9時才現身，接受採訪時還垮臉嗆記者，引起各界討論。剛選上台北市議員的柳采葳就在臉書貼出一張LINE群組截圖，透露記者全都氣炸，有人直接在群組中怒嗆「麻煩以後行程先確認好抵達時間、聯訪時間，不然媒體空等，浪費大家時間」，獲得其他成員狂讚。

柳采葳昨日在臉書表示，吳怡農參加校慶活動，告訴所有人8點會抵達，但媒體在場等卻沒看到人，致電其團隊想瞭解情況，但第1位長官不清楚吳是否已抵達現場，甚至不知道吳人在哪，第2位幕僚更是一問三不知，媒體們因此在現場等了整整一小時。

「一個行程聯絡，看出吳怡農的ㄎㄧㄤ，看得出他態度有問題！」柳采葳指出，當時媒體們找不到吳怡農也問不到答案，且吳受訪時還認為自己沒有遲到，讓現場記者全都氣炸，「不把大家的時間當時間，態度還一副，我沒遲到很久的感覺，未來怎麼會重視每一項陳情案，每一個法條細節呢？」

此外，柳采葳更貼出一張LINE截圖，只見有人在上午8時55分詢問吳怡農是否要抵達民權國小了，透露大家已在現場等待近1個小時，隨後馬上有人以「+1」跟上詢問，但卻仍無人回應，到上午9時整，有人直接怒嗆「麻煩以後行程先確認好抵達時間、聯訪時間，不然媒體空等，浪費大家時間」，獲得其他成員狂按讚，讓柳采葳忍不住批，「這也完全突顯，這個團隊工作態度很有問題，根本沒有準備好！」