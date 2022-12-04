確診竟然讓胎兒一周以三周速度成長，台中一名32歲的何姓產婦懷孕5個月時確診，原本胎兒成長進度就一直處於超前一、兩周，但媽媽染疫解隔後產檢，醫師驚訝發現腹中胎兒暴風成長三周，生產前醫師預估寶寶體重已超過4千公克，符合健保給付剖腹產資格，唯媽媽選擇自然產，經過18小時分娩，終於產下4365公克女嬰。
烏日林新醫院日前在臉書粉絲頁報喜，公開這名地表最強孕媽咪挑戰自然產成功，順利產下4365公克巨嬰寶寶；烏日林新醫院婦產科醫師阮柏凱表示，該女嬰比一般的寶寶重量多了約45％，他解釋，一般新生兒體重約在3000公克上下，一般如果懷孕時超音波檢查超過4000公克，即符合「非自願剖腹」的健保資格，多數孕媽咪會選擇剖腹，但該名產婦與醫師討論後決定先嘗試自然產。
阮柏凱分享，何姓產婦在進行超音波檢查時，胎兒成長進度一直處於超前一、兩周，尤其在孕期五個月的時候，何姓產婦有確診過新冠病毒，雖然染疫僅有輕微症狀，但解隔後回診產檢，發現腹中胎兒暴風成長三周，生產前最後一次用超音波量測寶寶大腿骨長度，發現竟已超過電腦可以預估的週數，大家看到都大吃一驚！
由於何姓產婦孕期間並沒有妊娠糖尿病，體重成長幅度也在合理範圍，推估是因為夫妻兩人身高比男女平均身高高，尤其巨嬰爸爸身高有192公分，體型也相當壯碩。一般懷有巨嬰寶寶的孕媽咪，除了擔心產程會需要更多時間，更可能會有大量出血、嚴重會陰撕裂傷，甚至肩難產。
很慶幸的是何姓產婦的生產時間僅有18小時，生產過程雖然胎兒肩膀稍微偏寬，考驗醫師的臨床經驗與應變能力，中間一度有點難拉出，但最後以自然產順利分娩，母女安康，媽媽自然產後也未有嚴重撕裂傷，很快就能下床活動，氣色與精神也恢復良好。而何姓產婦與先生對於生出巨嬰寶寶都感到相當開心。
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