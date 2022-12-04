連鎖咖啡品牌ikari怡客今年在餐點聯名市場方面動作頻頻，繼上半年與彭園湘菜聯名後，下半年先是與KitKat、悅氏合作推浮誇網美系飲品，11月更與老媽拌麵攜手將麵類餐食帶進咖啡廳內。12月冬天又宣布與「日式咖哩領導品牌」House好侍咖哩聯手推出最道地日式咖哩的「北海道札幌湯咖哩」以及「門司港雞肉燒咖哩」，即日起限量開賣。

此次兩款限量咖哩聯名套餐售價皆為290元，附贈一杯80元飲品。值得一提的是，此次ikari怡客也特別在14日前釋出期間限定嚐鮮價85折優惠，套餐嚐鮮價只要249元，沒辦法飛去日本的粉絲們也能吃到正宗好味道，標榜咖哩香氣濃郁及多種香料豐富味蕾感官，不管是搭配經典的焗烤厚起司及生蛋黃，或是配上大塊根莖類蔬菜及美味可口的棒棒腿及德式香腸，可說是暖心又暖胃。

怡客咖啡總經理劉人豪表示：「今年下半年國內逐步擺脫疫情的陰霾，因此我們也加緊腳步推出更多樣化的餐食及飲品，這次12月即將推出的好侍咖哩聯名餐食，便是因應這樣的市場需求推出。我們也很榮幸可以跟好侍咖哩這樣知名的跨國企業聯名開發出這樣的產品，目的就是希望帶給消費者真正原汁原味的日式道地咖哩餐點，也期待在即將到來的12月冬天可以帶給顧客更溫暖的氛圍，為生活賦予一點儀式感。」