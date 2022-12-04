近期大S曬出帳戶明細與借據開戰汪小菲，而汪小菲也不甘示弱貼出大S的刷卡明細，每項服裝及飾品皆價值不斐，汪小菲更表示每個月支出近百萬，相當驚人，對此，有大陸網友挖出過去大小S參加實境節目的片段，當中可見姊妹倆消費價值觀差距非常大。

大小S姊妹倆曾一起參加大陸實境節目《我們是真正的朋友》，在某一期節目中，小S接到女兒的訊息表示，自己想要買一千元以上的潮服，但是小S認為，女兒目前才十三歲，不需要穿到太貴的衣服，更何況之後還會繼續長高，很快就不能穿了，更教導女兒「不要養成從小就花大錢的習慣」。

然而，坐在一旁的大S聽聞後，立刻向前關心，在看過衣服後表示，衣服很好看，更提到這可以穿很久，就如同小S過去買的毛大衣一般，但小S立刻反擊那件外套是她工作賺錢後才買的，姊妹倆的教育及價值觀念出現分歧，隨後，大S說「我買給她！」表示當作舞蹈比賽第一的禮物，這時小S才無奈妥協，但她在與女兒說這「好消息」時，仍不忘在叮嚀女兒不要亂買東西，但事後仍被大S喊「大要長篇大論的」。

該片段被挖出後，許多大陸網友留言狠酸大S「姨媽用姨父的錢给你買，好！」、「畢竟花的是愛新覺羅汪的錢」、「花别人的錢當然爽快」另外，有網友大讚小S「教育小孩的出發點還是很對的，樹立小孩消費觀，不是說有條件就亂花」。