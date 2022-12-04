北台中家扶中心4日舉辦歲末寒冬送暖活動。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

北台中家扶中心4日舉辦歲末寒冬送暖活動。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

歲末年終之際，北台中家扶中心4日舉辦送暖活動，並表揚10戶自強家庭，其中，越南籍新住民阮媽媽隻身嫁來台灣，但命途乖舛，經歷喪偶、罹癌又需要照顧身心障礙子女，生活處境實為艱難，女兒即將自高職畢業，母女間相互關愛扶持，百折不撓的精神與態度值得肯定。

北台中家扶中心今天於沙鹿區鹿峰國小舉辦「愛是你~愛是我，幸福健康活力GO！」-2022年歲末寒冬送暖活動」，動員超過270位志工與社工參與策畫，其中含社工40多位，志工及扶助青少年104位，贊助攤位愛心社團132位；多家企業單位與個人共襄盛舉，為每戶經濟弱勢家庭募得多種實用的生活物資與關懷，吸引500戶1500位家扶親子參與。

10戶自強家庭今天則接受表揚，其中，阮媽媽為越南籍新住民，2002年嫁到台灣與丈夫在和平山區從事果農工作，2015年丈夫離世，後來她罹患甲狀腺癌，從抗拒、接受再到坦然面對，身障女兒是默默支持她的力量，如今女兒將從高職畢業，母女多年來的相互關愛扶持，百折不撓的精神與態度，值得肯定。

北台中家扶中心指出，「自強家庭」的表揚為社會注入溫情，鼓勵受扶家庭展現能力，不畏艱困環境，增加自我肯定，累積未來脫貧能量，並對社會有示範、啟思的作用，讓弱勢的家庭在面對未來的生活困境時，能更有力量。