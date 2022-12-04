廣錠(6441)上周五於汐止遠雄總部，舉辦儲能系統產品上市發表會，宣布台灣首款Mega級電場儲能系統正式上市，並率先取得IEC60730/IEC62619/UL1973等多項國際認證。配合多個儲能案場，預計年底完工，明年商轉帶來營收。

配合台灣電力公司綠電政策，能源轉型以減煤、增氣、展綠、非核之潔淨能源發展方向為規畫原則，2025年再生能源裝置容量佔比須達20%，要解決太陽光電與風力等再生能源間歇性及不可預測的特性，具快速反應及電能儲存特性之電化學儲能系統，成為平衡電網負載的重要角色。

廣錠由董事長廖良彬於民國100年創業設立，以工業用電腦與博弈機台設計生產製造為主軸起家，兩年前因應台灣政府綠能政策，挾著中美貿易大戰，大陸訂單回游台灣，廣錠展現積極順勢接手POWIN台灣代工，並轉型跨入能源產業。藉由代工不畏新冠疫情爆發持續深耕投入更多研發人力與資源，堅持100%國產化與100%在地設計製造為目標發展自有品牌電場級儲能系統，從設計、製造到後台能源管理系統，皆由廣錠科技自行研發設計；Mega級電場儲能系統也通過IEC60730/IEC62619/UL1973等多項國際認證，是台灣目前第一家取得國際等級認證可提供企業一站式儲能解決方案。

目前廣錠已經接獲 嘉義、雲林、苗栗 等多場儲能案場，累積儲能系統超過20MWh容量，預計明年第一季商轉併入台灣電力公司電網，參與電力交易平台動態調頻輔助服務，協助穩定台灣再生能源穩定發展。

「淨零碳排」為全球趨勢也是政府至2050年的發展目標，廣錠科技結合能源領域的發展能量，搭上全球能源政策的加持下，未來數年具高度成長性，預期本款產品可帶動廣錠科技能源產品營運穩定提升，逐步放量，放眼2023年，能源產品將是廣錠營運成長動能的火車頭。

廣錠董事長廖良彬表示，台灣儲能系統市場受到歐、美、韓及中國品牌等環伺競爭，廣錠科技持續投資在台灣，深耕自有品牌儲能技術及產品研發，發揮在台灣本土儲能企業優勢，iBase Energy ESS-007上市對儲能系統國產化作為開端希望為強化全台電網及國產化提供助力，並將大力支持合作夥伴未來在儲能市場維運及策略合作。