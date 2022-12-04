台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅在臉書分享，一名26歲軍人找他做大腸鏡檢查，表示從中部某營區受訓回來後連續拉肚子2個月，結果一檢查發現大腸裡好多隻白色蟲蟲鑽來鑽去，大驚是久違的鉤蟲，「已經20多年沒見到它的蹤跡」。

許秉毅昨天（3日）在臉書表示，一位26歲的軍人到中部某營區受訓，回來後一直拉肚子，已持續兩個月，受不了了找他看診，初步檢查顯示，這位男病人的白血球高到每毫升2萬4200顆，尤其「嗜酸性紅白血球」比率居然高達49%，是很異常的情形，只有嚴重過敏或寄生蟲感染才會出現，但病人並沒有過敏，且糞便檢查也沒有發現寄生蟲卵。

許秉毅表示，做大腸鏡檢查時，見到病人的大腸有多處紅腫，更驚人的是在大腸裡發現好多隻白色蟲蟲鑽來鑽去，「噁心死了，天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了」。

許秉毅說，病人服用打蟲藥後，腹瀉很快就消失，並自述是在中秋節吃烤肉之後才開始腹瀉，懷疑是烤肉被汙染，不過許秉毅告訴病人，鉤蟲症是經過「皮膚」傳染。他解釋，鉤蟲的幼蟲喜歡群聚在鬆軟的泥土裡，如果人赤腳走路，幼蟲就有可能從皮膚鑽入，沿著血液循環流到肺部，再沿著氣管爬到咽喉、掉入腸胃道內，最後定居在腸道長大變成蟲；在臨床上，鉤蟲可引起腹痛、腹瀉及貧血。

許秉毅說，上一次見到鉤蟲是在一位30多歲中年人的十二指腸裡，他喜歡假日赤腳在山裡走路導致感染鉤蟲，因此每次看到國小或幼稚園老師帶小朋友體驗一日農夫赤腳種田，都為他們捏把冷汗，最後提醒大家不要在泥土上赤腳走路，如果腹瀉超過2周就要進一步檢查，可能是遇到「蟲蟲危機」。