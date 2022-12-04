與會貴賓一同將象徵經過愛的灌溉、結實纍纍的愛心果實送給家扶WaWa。(于家麒攝)

一年一度的金門家扶中心「家的希望．有您相扶」扶幼助學寒冬送暖愛心園遊會，今(4)日上午在金馬聯合服務中心前廣場盛大登場，由於這是疫情以來戶外口罩解封後金門地區首場大型活動，吸引近3000人藉此機會外出透透氣，逛園遊會順手做愛心，活動現場擠滿人潮，熱鬧滾滾。

開幕表演由天震堂醒獅團打頭陣，喚醒清晨的朝陽和活力。(于家麒攝)

屢獲佳績的金門體操隊小選手們也為活動帶來一段精彩的體操舞蹈演出。(于家麒攝)

園遊會開幕表演由天震堂醒獅團打頭陣，喚醒清晨的朝陽和活力，正式展開今(2022)年度的家扶中心寒冬送暖園遊會；近來赴台參賽屢獲佳績的金門體操隊小選手們也帶來一段精彩的體操舞蹈表演，柔軟曼妙的身段獲得在場觀眾如雷的掌聲。其他包括歌手葉柏毅、Candy金門小女孩、璇福Radio也在活動中穿插演出。園遊會會場內共設有七十餘項的攤位，包括54攤的愛心義賣攤位、3攤物超所值的家扶小舖、13攤由各機關行號設置的宣導攤位。

另外，由於疫情鬆綁，家扶中心停辦已久的「兒童保護宣導闖關活動」也強勢回歸，讓孩童們有一個屬於他們自己，喜歡又可拿獎品的寓教於樂遊戲活動。許多孩童們在活動開始前就十分期待的排起長龍隊伍，準備大展身手，順利闖關後得到精美小禮物的表情中，洋溢出開懷的笑容。

停辦已久的「兒童保護宣導闖關活動」強勢回歸，順利闖關後可得到精美小禮物。(于家麒攝)

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙表示，家扶中心每年主辦寒冬送暖園遊會，最主要的目的就是籌辦次年的家扶學童的助學和助養的生活金，以及中心的年度各項兒童活動的經費。目前金門家扶中心協助照顧金門地區的324個孩童暨200個弱勢家庭，正因為有在地鄉親和各界善心人士的幫忙，讓地區弱勢兒童的生活及學習，得以在穩定的環境中順利學習和成長。

活動中頒發獎助學金、協辦或贊助單位和個人獎項，以及家扶中心的長期捐款人。(于家麒攝)

金城鎮公所清潔隊將回收的愛心布偶再整理，現場義賣做公益。(于家麒攝)

台電金門塔山電廠薩克斯風社現場演奏，表演打賞捐作愛心。(于家麒攝)

接著進行的是活動的焦點主題訴求「扶幼助學，佇立茁壯」儀式，由家扶主委楊肅謙邀請與會貴賓們，一同上台拿著木瓜、藍莓、草莓、香蕉等各式水果圖卡，象徵著經過愛的灌溉終於結實纍纍，把這些愛心果實送給家扶WaWa，也代表著中心接受服務的孩童得到社會大眾的愛心及滋養，讓他們能帶著滿滿的祝福，逐步在成長的歷程上更加茁壯。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙(左2)等人一一對愛心攤位頒發感謝狀。(于家麒攝)

活動中也進行頒獎，但為避免人員過多接觸，因此僅頒發獎助學金、協辦或贊助單位和個人獎項，以及家扶中心的長期捐款人。而各項獎牌的頒發也大多只安排代表人上台領獎，以減少民眾群聚機會。

金門家扶中心主任李桂平表示，家扶愛心園遊會為地區年度的固定活動，藉此招待家扶中心的弱勢兒童出席園遊會活動，同時也邀請大同之家及福田家園、松柏園的住民或院生們、康復之友協會學員等等，讓地區的弱勢群族能有一個參與戶外大型活動的歡樂時光。同時藉由愛心園遊會活動，提供弱勢兒童年終實物補助及獎學金的協助，並且籌措來年的家庭生活和兒童助學的救助金。

金門家扶中心指出，該單位成立55年以來，已辦理30多場園遊會，跨越了50多個寒冬歲月，堅持到今天，而近年雖受到疫情影響，活動規模雖受限制，但也因為鄉親大眾的努力防疫，才能年年持續不中斷的舉辦愛心園遊會，一齊在這個寒冬對弱勢群族，送上溫暖與祝福，攜手關懷地方弱勢兒童及其家庭。