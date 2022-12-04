英國王室即將在2023年5月6日為新王查爾斯三世（King Charles III）舉行加冕典禮，大典上查爾斯將佩戴的鑲有444顆寶石王冠傳出「不夠大」，不適合查爾斯的頭形，英國王室因此於2日晚間進行超高機密維安行動，將王冠護送至秘密地點，以讓工作人員在接下來幾個月更改王冠尺寸。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日快報》（Daily Express）、美聯社報導，白金漢宮3日發布聲明，宣布「英國王權之物」（Crown Jewels）中最受矚目的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）已被運離倫敦塔（Tower of London），以在2023年5月6日星期六的加冕典禮開始前進行修改工作。聲明指出，屆時查爾斯將依照傳統，在加冕儀式中戴上聖愛德華王冠。

查爾斯即將在2023年加冕時配戴的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）傳出不夠大要改尺寸。（圖／路透社、英國皇家收藏信託提供）

《每日郵報》指出，英國王室是在2日晚間的黑夜下進行這項超高維安秘密行動，由武裝的警衛將王冠護送至秘密地點。

珠寶商「Mappin and Webb」的工藝大師阿普爾比（Mark Appleby）將在接下來幾個月調整王冠大小，將王冠調大到適合查爾斯的頭形，據信這個過程將會經歷多次修改。

「英國王權之物」（Crown Jewels）的演進。

聖愛德華王冠原本安放在倫敦塔，是「英國王權之物」中最受矚目的王冠。這頂王冠最早可追溯至11世紀，1649年王冠遭到熔毀，1661年為了查爾斯二世（Charles II）加冕，英國王室才又製造現在這個版本的聖愛德華王冠，新王冠雖未完全複製初代王冠，但有遵循原始設計，呈現了4個十字、4朵百合花飾及2個拱型結構。

據美國雜誌《Town & Country》報導，聖愛德華王冠重約2.23公斤，有一個純金框架作為基座，上頭嵌了444顆寶石，包括紅寶石、紫水晶、海藍寶石、黃寶石、藍寶石、碧璽等。

歷史上聖愛德華王冠曾多次被用在加冕典禮上，英國國王喬治五世、喬治六世、已故英國女王伊麗莎白二世加冕時都是使用這頂王冠。

已故英國女王伊麗莎白二世1953年加冕時也配戴「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）。（圖／美聯社）

除了聖愛德華王冠，白金漢宮指出，查爾斯也將在儀式上戴上帝國王冠（Imperial State Crown）。

查爾斯也將在2023年的加冕典禮上配戴帝國王冠（Imperial State Crown）。（圖／路透社、英國皇家收藏信託提供）

圖為已故英國女王伊麗莎白二世配戴帝國王冠（Imperial State Crown）的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

另外，白金漢宮拒絕透露屆時王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）將配戴哪一頂王冠，此舉可能引發外界揣測卡蜜拉恐配戴伊麗莎白王太后（The Queen Mother）的后冠，這頂王冠上嵌了頗具爭議的105克拉印度「光之山」（Koh-i-Noor）大鑽石，許多印度人認為英國人偷走了這顆鑽石，不過部分專家強調，這顆鑽石是旁遮普（Punjab）前統治者於1849年贈予東印度公司的。