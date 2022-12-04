英國王室即將在2023年5月6日為新王查爾斯三世（King Charles III）舉行加冕典禮，大典上查爾斯將佩戴的鑲有444顆寶石王冠傳出「不夠大」，不適合查爾斯的頭形，英國王室因此於2日晚間進行超高機密維安行動，將王冠護送至秘密地點，以讓工作人員在接下來幾個月更改王冠尺寸。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日快報》（Daily Express）、美聯社報導，白金漢宮3日發布聲明，宣布「英國王權之物」（Crown Jewels）中最受矚目的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）已被運離倫敦塔（Tower of London），以在2023年5月6日星期六的加冕典禮開始前進行修改工作。聲明指出，屆時查爾斯將依照傳統，在加冕儀式中戴上聖愛德華王冠。

查爾斯即將在2023年加冕時配戴的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）傳出不夠大要改尺寸。（圖／路透社、英國皇家收藏信託提供）
查爾斯即將在2023年加冕時配戴的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）傳出不夠大要改尺寸。（圖／路透社、英國皇家收藏信託提供）

《每日郵報》指出，英國王室是在2日晚間的黑夜下進行這項超高維安秘密行動，由武裝的警衛將王冠護送至秘密地點。

珠寶商「Mappin and Webb」的工藝大師阿普爾比（Mark Appleby）將在接下來幾個月調整王冠大小，將王冠調大到適合查爾斯的頭形，據信這個過程將會經歷多次修改。

「英國王權之物」（Crown Jewels）的演進。

聖愛德華王冠原本安放在倫敦塔，是「英國王權之物」中最受矚目的王冠。這頂王冠最早可追溯至11世紀，1649年王冠遭到熔毀，1661年為了查爾斯二世（Charles II）加冕，英國王室才又製造現在這個版本的聖愛德華王冠，新王冠雖未完全複製初代王冠，但有遵循原始設計，呈現了4個十字、4朵百合花飾及2個拱型結構。

據美國雜誌《Town & Country》報導，聖愛德華王冠重約2.23公斤，有一個純金框架作為基座，上頭嵌了444顆寶石，包括紅寶石、紫水晶、海藍寶石、黃寶石、藍寶石、碧璽等。

歷史上聖愛德華王冠曾多次被用在加冕典禮上，英國國王喬治五世、喬治六世、已故英國女王伊麗莎白二世加冕時都是使用這頂王冠。

已故英國女王伊麗莎白二世1953年加冕時也配戴「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）。（圖／美聯社）
已故英國女王伊麗莎白二世1953年加冕時也配戴「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）。（圖／美聯社）

除了聖愛德華王冠，白金漢宮指出，查爾斯也將在儀式上戴上帝國王冠（Imperial State Crown）。

查爾斯也將在2023年的加冕典禮上配戴帝國王冠（Imperial State Crown）。（圖／路透社、英國皇家收藏信託提供）
查爾斯也將在2023年的加冕典禮上配戴帝國王冠（Imperial State Crown）。（圖／路透社、英國皇家收藏信託提供）
圖為已故英國女王伊麗莎白二世配戴帝國王冠（Imperial State Crown）的畫面。（資料照／TPG、達志影像）
圖為已故英國女王伊麗莎白二世配戴帝國王冠（Imperial State Crown）的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

另外，白金漢宮拒絕透露屆時王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）將配戴哪一頂王冠，此舉可能引發外界揣測卡蜜拉恐配戴伊麗莎白王太后（The Queen Mother）的后冠，這頂王冠上嵌了頗具爭議的105克拉印度「光之山」（Koh-i-Noor）大鑽石，許多印度人認為英國人偷走了這顆鑽石，不過部分專家強調，這顆鑽石是旁遮普（Punjab）前統治者於1849年贈予東印度公司的。

文章來源：Charles' crown is NOT fit for a King and needs to be resized ahead of his coronation next year
文章來源：St. Edward’s Crown moved out of tower ahead of coronation
文章來源：St Edward’s Crown undergoing ‘modification’ for King Charles’ coronation - details
文章來源：Preparations Begin for King Charles III's Coronation as Crown is Removed from the Tower of London
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