台灣醫療科技展在南港展覽館展開，新光醫院安排多場健康系列講座，新光整形外科醫師林育賢主講「傷口為何不會好-後疫情時代看傷口照護需求」吸引大批民眾。鄧博仁攝影。

一連4天的2022年台灣醫療科技展，今天落幕，新光醫院安排多場健康系列講座，壓軸場由新光醫院整形外科主任林育賢主講「傷口為何不會好-後疫情時代看傷口照護需求」，特別針對難照顧的傷口以及糖尿病足的先進治療方式，現場吸引大批民眾聆聽，座無虛席。

林育賢表示，一般傷口癒合時期都會歷經發炎、增生、疤痕期，以每周15％速度癒合，但若沒照護好，演變成慢性傷口，嚴重恐怕致命。特別是糖尿病衍生的糖尿病足，其5年存活率僅30％，比癌症62％還要低。

林育賢指出，形成慢性傷口原因包括患者本身缺血、感染、有異物、抽煙、外傷、營養不良等，若發現超過一個月無顯著癒合，可能就是生物膜慢性傷口，包括糖尿病足、壓力性潰瘍、靜脈淤積傷皆是。

林育賢表示，面對生物膜傷口，重點在於要先清創，接著可使用速必一乳膏等敷料，並可輔助使用俗稱長肉機的負壓治療、高壓氧、人工皮，甚至是更為先進的細胞治療，都能得到很好的癒合。

但疫情時代，恐造成許多病患不敢到醫院致傷口不斷，林育賢透露，疫情嚴峻時期，一名80~90歲的患有糖尿病的老伯伯因為沒施打疫苗，不敢到醫院，但糖尿病足嚴重到已無法走路。所幸醫療成立雲端平台，伯伯的家人每天上傳傷口照片，醫療人員給予正確的傷口照護指導，三個月後再回到醫院，傷口已經小了許多。

林育賢表示，新光醫院新成立「傷口中心」，不僅收治病患量能大，更可同時透過雲端整合，未來希望擴及到診所與長照機構，以遠距視訊方式照護更多患者，同時新光醫院也針對特管辦法向衛福部申請了糖尿病足的細胞治療，未來希望造福更多的患者免受傷口惡化截肢之苦。

最後，林育賢也分享，若不小心有傷口，例如常見的跌倒「犁田」，如何避面二度傷害？

他指出，常見迷思有使用優碘消毒、不使用敷料，以開放式方式保持乾燥，「這兩個概念都只對一半」，傷口照護「不能太乾，也不能太濕」，優碘消毒後一定要在清除乾淨，否則不僅會把好的組織也殺掉，一層層堆疊也容易造成過敏，而傷口太乾，快速結痂但上皮生長未跟上，因皮膚太乾再度抓破皮，一樣又會流血，建議仍可使用人工皮等封閉式敷料。