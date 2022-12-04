基隆市民進黨立委蔡適應近日因為涉嫌論文抄襲，遭台北大學撤銷博士學位。蔡適應回應時提到，論文本文部分「附註漏列」，未認抄襲，將會依法提出申訴，另外單一文獻雷同比對僅有2％。不過筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航過去就曾指出，博士與碩士論文等級不同，博士可以指導其他人寫論文，亦可拿博士論文申請助理教授證，因此一處抄襲就是整篇掛掉，沒什麼「佔總量多少」的問題，「這是外行說法」。

針對涉嫌抄襲，蔡適應回應，他耗時近10年完成博士論文，做了包含田野調查等實證研究，且單一文獻雷同比對僅有2％，具備原創性。學倫會審查過程中，他也列席並親自說明論文撰寫過程，對於論文部分引註漏列，表達抱歉及願意補正之意。蔡適應強調，尊重學倫會審議結果，但也將依法申訴並提出相關補充意見。

對此，周偉航9月3日曾在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文指出，蔡適應出事的是博士論文，若是碩士論文，還可以用學藝不精的角度，把缺註的部分解釋成不小心的疏漏。但博士論文等級不同，博士已可指導人寫論文，亦可拿博士論文申請助理教授證，因此一處抄襲，就是整篇掛掉，沒什麼「佔總量多少」的問題。

周偉航強調，說比對系統中有多少百分比重疊，這是外行說法，那種系統只是沒時間細看所採用的初步檢視方法，過關不代表真的過關，「若有人細看並找出抄襲段落，那重複比例就不重要」。