俗話說「女人三十如狼，四十如虎，五十坐地能吸土」，意指女性的性慾會隨著年齡增加，性學博士許藍方表示，20多歲的年輕女性較在意外表，是屬於「還沒被開啟的年紀」，與其說30歲後的女性性慾變強，不如說是愈來愈認識自己，開始知道自己要什麼，她強調女性的慾望其實一直都在，只是有沒有「打開盒子」而已。

許藍方近日於YouTube頻道《許藍方博士 Dr. Gracie 》指出，20多歲的年輕女性，大多著重在外在形象，開始學習化妝、穿搭等，換句話說是「還沒被開啟的年紀」，還不知道性是什麼，對性的慾望也沒有這麼強烈，若女生開始藉由自慰滿足自己，就另當別論。

至於俗話說「女人三十如狼，四十如虎，五十坐地能吸土。」許藍方表示，這句話並非女人年過30歲後慾望就會愈來愈強，而是越來越懂自己要什麼，「20歲女生打扮自己、30歲女生認識自己」，30歲後了解自己要什麼，就能更沉浸在事情發生的當下，由此可證女性在跟另一半發生性關係，更能分辨出自己是否享受，不會只是被動式的配合另一半。

許藍方說，對女性而言慾望一直都在，沒有所謂慾望愈來愈強，只是有沒有「打開盒子」而已，她強調，慾望並非一定要有另一半，也可以自我滿足，盼不論是哪個年齡層的女生，都能提早認識自己的身體，享受過程中也懂得保護自我。