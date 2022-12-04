台南市12月一口氣舉辦6場耶誕跨年系列活動，劇團表演先在佳里、善化與麻豆登場，4日開拔到善糖文化園區，大善化地區因南科產業進駐效應，人口大增，許多科技業年輕家庭攜子偕伴響應，大家嗨翻天擠爆觀賞區。

台南市12月起連續舉辦3場劇團表演、3場演唱會，炒熱耶誕跨年氛圍，其中劇團表演3日先在佳里蕭壠文化園區登場，吸引2000多人到場，4日前進善糖文化園區，蘋果劇團演出《愛道歉的小狐狸》戲碼，周邊還有耶誕氛圍的親子闖關遊戲。

大善化區因南科科技業發展，年輕人口大增，近期防疫鬆綁戶外口罩禁令解除，4日正逢假日，吸引大批年輕親子家庭出門看劇，人潮超乎預期，台南市長黃偉哲承諾明年將找更寬廣的場地舉辦活動。

台南市耶誕跨年系列活動最後一場劇團表演10日在麻豆總爺文化中心登場。緊接著每周假日都有音樂會，新營區17日舉辦南瀛草地音樂會、安平區永華市政中心西側廣場24日耶誕夜舉辦搖滾耶誕演唱會，主打韓國頂流女神宣美獨家登場開唱，31日同場的跨年演唱會本土大咖歌手齊聚，黃偉哲將與民眾最後倒數，將跨年氛圍炒熱到最高點。

台南市新聞處表示，感受到疫情鬆綁後出遊人數大增，蕭壠文化園區與善糖文化園區2場劇團表演，都吸引數千人次參加，大善化區民眾更以年輕家庭為主，凸顯南科發展效應吸引在地人口成長，提升親子活動需求。