不只會打掃，還很會打球！台北市環保局清潔隊組成慢速壘球隊，於11月5、6日參加總統盃全國慢速壘球錦標賽，榮獲縣市政府組甲組冠軍寶座，也寫下隊史首次獲得甲組冠軍的新里程碑，環保局清潔隊表示，透過打球振奮大家的士氣，更凝聚了球隊的向心力。

今年總統盃全國慢速壘球錦標賽11月5、6日在三重A壘球場及重新棒球場舉行，環保局慢速壘球隊以12比9，成功拿下縣市政府組甲組冠軍寶座，環保局溝二隊服務的慢速壘球隊隊長黃煥宗表示，自環保局參賽以來，分別榮獲過總統盃第13、16、19屆縣市政府組乙組冠軍，今年能拿下縣市政府組甲組冠軍，成績更上一層樓，振奮大家的士氣，更凝聚了球隊的向心力。

黃煥宗説，球員們平時忙於公務，多利用自己閒暇時間集訓，提升球技，培養團隊默契，這次能獲得冠軍，除了顯現教練與球員們平常努力訓練的成果，也展現了球隊奮戰不懈的精神，期許未來能替環保局再添榮耀。