港星陳凱琳是2013年香港小姐冠軍，不過她踏入演藝圈沒多久，就爆出和「八爺」鄭嘉穎相差22歲的父女戀，2018年兩人結婚後陸續生下2子，日前再度傳出懷孕喜訊，從她IG的孕肚影片中，可見肚子已明顯凸起。近來聖誕佳節將至，陳凱琳也PO出在家中佈置聖誕樹的照片，想不到穿著暗藏流量密碼，掀起不少網友注意。

陳凱琳2日坐在聖誕樹前方拍照，周圍還點了幾盞蠟燭烘托氣氛，可見她穿著一身黑，在上衣V字領的設計下，一對傲人長輩若隱若現，下半身則搭配亮片流蘇裙並在美腿上套入紗襪，好身材與腿部曲線一覽無遺，除此之外，最近公開懷孕消息的她，也做出慈愛摸著肚裡胎兒的Pose，隔著螢幕都能感受到滿滿的母愛。

陳凱琳在貼文透露自己是在佈置聖誕樹，盼望大家一起感受這份快樂，粉絲們則紛紛回應她：「這位辣媽美到難以用言詞形容」、「乾脆生一隊足球隊吧～」、「孕肚這麼大了，手腳依舊纖細」、「懷寶寶的媽媽好幸福喔」、「期待第三位寶寶平安降臨」。至於外界好奇肚裡小孩的性別？陳凱琳30日出席活動時滿臉笑容，她表示自己知道孩子性別但得保密，等明年小孩出生，自然大家就會知道了。