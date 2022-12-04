為了能夠讓小孩能夠平靜下來，許多家長常會讓子女把玩3C產品，不過有時可能會發生意外。一位爸爸近日分享，女兒不小心把吸盤緊緊黏在媽媽的手機上，沒想到用力一拔超傻眼，「螢幕整個拔起來」，直接扯斷整條排線，而女兒得知無法玩手機後，也當場爆哭一頓，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「求料理方法…材料：女兒…」原來老婆讓女兒玩手機時，女兒竟把玩偶的吸盤緊緊黏在手機的螢幕上，雖然上頭還貼有玻璃保護貼，用力一拔後，還是就這樣把螢幕整個拔出來，手機內部面板的排線直接斷裂，讓原PO當場傻眼，而女兒發現手機壞了之後也直接崩潰。

對此，許多人紛紛回應，「要會修手機，就得先從會拆手機開始。女兒已入門啦」、「以後職業確定，手機維修員」、「維修師拆手機還沒有妳女兒快…」，還有不少網友歪樓詢問吸盤品牌，「這吸盤廠商要發達了！」、「跪求吸盤哪牌」、「這吸盤要去哪裡買」、「確定不是吸盤的業配？」

另外也有內行人指出，「排線斷了，只能換螢幕」、「排線斷掉，螢幕模組換新，然後附贈背蓋拆除重黏服務」、「排線斷了沒救，要換整個螢幕了…」、「買個螢幕總成回來換上去就好了」，原PO則說明，其實手機是2年前幾千塊買到手的，就算拿去修了也不划算，所以決定不修而是續約換新機，而老婆也沒有為此教訓女兒，只是笑她說：「是妳自己用壞的，沒手機玩了吧！」