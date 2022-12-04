南投家扶冬暖慈幼園遊會，表演節目迎賓。（南投家扶提供／廖志晃南投傳真）

南投家扶冬暖慈幼園遊會，去年因疫情停辦，今年在中興會堂前恢復舉辦，將近8成攤位是熱心民眾、企業及機關團體共襄盛舉；家扶中心主任魏季李，感謝各界鼎力相助，讓公益活動圓滿完成。

家扶冬暖慈幼園遊會，4日由家扶的咚咚哈太鼓、弦音飄揚、漫舞精靈才藝隊演出揭開序幕，還有世雯舞蹈團、冠葎舞蹈班、清韻合唱團的專業演出，現場充滿熱鬧歡騰的氣氛。

園遊會現場共有103個攤位，不僅有各式小吃可以品嘗，還能選購玩具、文具及豐富的生活百貨，以及親子DIY手工體驗、遊戲攤位，讓受助家庭親子及民眾逛得十分過癮。

扶助兒童小蘭表示，雖然住在南投，但很少有機會可以參加大型活動，對於表演與攤位都印象深刻，尤其是太鼓表演，她長大後也想要學習太鼓，換自己在台上表演。

南投家扶深耕兒少服務已53年，社區民眾都認可家扶的服務，家扶給予弱勢家庭足夠的支持與鼓勵，也是最佳的後盾；南投家扶長期提供經濟扶助、脫貧方案、支持團體、各式體驗課程等多元服務，希望讓身處經濟弱勢的兒少及家庭，能獲得良好的成長和教育機會，未來也將持續聚焦在兒少潛能開發、技能培育等服務，讓弱勢家庭脫貧，不再只是夢想。

南投家扶冬暖慈幼園遊會，頒獎表揚愛心企業。（南投家扶提供／廖志晃南投傳真）

魏季李表示，感謝民眾對家扶的支持，此次園遊會特別感謝飾鴻實業公司、小磨坊公司、日勝化工公司、正瀚生技公司、義成公司、寬心營建、環偉實業公司，還有所有協辦單位、贊助單位、親自設攤民眾及志工夥伴們的協助。