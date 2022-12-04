庫薩斯(左)今天拿下22分、19籃板。(T1聯盟提供)

12460名觀眾4日進入高雄巨蛋，現場觀看台灣運彩T1聯盟高雄全家海神與桃園永豐雲豹之戰，為了就是爭睹雲豹洋將「魔獸」霍華德的廬山真面目，就算霍華德將因膝傷至少還要缺席兩周，他也在賽前打赤膊進行投籃與跑籃訓練，看來就跟沒受傷一樣！

可惜霍華德最快要到16日回到桃園主場才有可能宣告傷癒復出，雲豹今天無奈遭到邱子軒、布銳克曼與庫薩斯3人得分全都破20的平均火力襲擊，最後以109比130不敵地主海神，雲到苦吞3連敗，目前1勝4敗獨居聯盟墊底，海神則以5勝2敗續居龍頭。

比賽才剛開始，地主海神就靠布銳克曼、庫薩斯兩大洋將表現搶得領先優勢，雲豹洋將戴維斯卻在首節就吞4犯，迫使雲豹只能用矮小陣容應戰，轉眼就曾落後到20分，幸好鄭瑋在上半場結束槍響同時投進三分球，幫助雲豹追成49比66局面。

雲豹下半場雖一度縮小差距到13分，可惜這是他們所能追近的最小差距，接下來海神換成邱子軒、胡瓏貿、于煥亞等本土球員發威，末節再次擴大領先差距到27分之多，儘管雲豹仍然繼續把洋將留在場上不願放棄，卻改變不了慘敗的結局。