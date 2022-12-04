壽山動物園重開幕在即 「全家海神」球星化身保育員餵羊咩咩。

高雄壽山動物園歷經1年多整建，將於12月16日試營運，12月4日適逢世界野生動物保育日，高雄全家海神隊控球後衛于煥亞、蘇文儒、邱子軒特利用備戰空檔到園區體驗保育員工作，隊長余純安還全家總動員與隊友們一起餵食波爾羊，並呼籲大小朋友加入動物認養行列。

全家海神職業籃球隊球員到動物園體驗一日保育員，也搶先見到新動物園面貌。（柯宗緯翻攝）

高雄全家海神職業籃球隊首次跨界動物保育，近日推派後衛于煥亞、蘇文儒、邱子軒等3位球員到園區體驗準備動物伙食、分配動物食材及放養餵食動物的工作，也搶先見到新動物園改裝後的面貌。

球員蘇文儒餵食波爾羊。（柯宗緯翻攝）

為動物們備料過程中，會下廚的蘇文儒精準掌握每種食材的分量，而沒切過菜的余煥亞也首次動刀嘗試，調皮的邱子軒也順利通過考驗，每個人各司其職，完成一日保育員任務。

3位球員首度近距離看到「台灣黃牛」驚呼連連，對於放養動物感到新鮮有趣，也和隊長余純安全家福一起餵食波爾羊，讓休園期間的壽山動物園充滿朝氣。

壽山動物園指出，保育員是園區動物的守護者，除餵食動物外，還要清洗動物內舍、觀察動物行為、替動物量身打造適合的環境。此外，為能減少麻醉動物並順利進行醫療或健康檢查，進行動物訓練也是保育員的工作。

園方表示，上述這些鮮少人知的日常，絕非想像中的簡單，園裡的每位保育員在休園期間依舊持續為提升動物福利而努力，並以同理心去照顧及陪伴牠們。