九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，並在反省聲明中歸咎於「一黨獨大」，不過行政院長蘇貞昌繼續留任，但似乎難以平息民進黨內質疑聲浪。對此前立委林濁水昨（3）日就在臉書上用「挨鞭童」來形容蘇貞昌，沒想到今日林濁水更拿出了一份民調直呼「發現多數支持挨鞭童制度，帝王思想橫行？無論如何台灣該早點成為真正的民主法治國才好」，引發討論。

林濁水昨日在臉書上指出，「這次民進黨選輸關鍵在年輕人支持崩潰，而理由是總統既沒收初選又在論文門中領軍施壓台大；又在高教育，中產階級支持崩盤，原因是中共軍演，國安系統猶豫不決因應無方」。林濁水認為，「兩件事責任分別在主席及總統，但有人說總統任期固定，但閣揆又要向總統負責；所以為總統代過辭職天經地義，過去30多年的總統閣揆關係都是如此，此刻拿閣揆職務與總統談『權責』、『賞罰』那真是說遠了」，這讓林濁水驚呼，「長知識了，原來台灣憲政體制的總統閣揆關係是帝王時代的王子鞭打童關係，不可以講民主體制的權責歸屬」。

而林濁水今日更拿出《ETtoday民調》指出，對於民進黨九合一大敗，「認為總統要負責的民眾有44.5％，甚至林智堅都有12.8％，蘇貞昌只有5.9％還在陳時中的7.9％後面，但有50.8％認為閣揆要下台」，林濁水直呼「帝王思想橫行？稍想一下，黑幫也是：老大開槍，關小弟。無論如何台灣該早點成為真正的民主法治國才好」。

林濁水最後更說，「王子不乖，揍陪王子念書的挨鞭童，是帝王體制，現代民主法治國家所無」，因此林濁水也反對「總統重大過錯閣揆下台，否則罷免彈劾制度就不必和倒閣制度分別並立」。