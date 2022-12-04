「多喝水沒事，沒事多喝水」這句廣告詞家喻戶曉，但其實喝水學問大，一旦喝爆量很可能會出事！營養功能醫學專家劉博仁醫師表示，曾遇到一名女生為了減重，每天喝大約5000c.c.的水，結果出現頭昏無力、糞便鬆散的情況，於是提醒對方減少喝水量，否則會造成血鈉過低，嚴重恐導致死亡。

劉博仁在臉書粉專PO文指出，雖然鼓勵民眾喝水，但不能無限上綱，一旦爆量，如一次性喝水超過2000c.c.，或是1天喝水超過5000c.c.，甚至6000c.c.以上，可能會造成血鈉過低，影響神經功能。劉博仁解釋，如果血鈉低於130mEq/L，就會開始出現輕度的疲勞感；低於120mEq/L會出現頭痛、噁心、嘔吐症狀；如果低於100mEq/L，可能造成死亡。

劉博仁說，過去曾遇過一名女生為了減重，日喝5000c.c.的水，結果出現頭昏無力的症狀，原本成形的糞便也變得鬆散，直到減少至一天攝取大約3000c.c.的水量，對方頭昏及排便的情況才恢復到正常狀態。

劉博仁提醒，喝水固然重要，但水量應依照自己的體重來計算，適當喝水。另外，如果是本身患有水腫、腹水、心臟衰竭、腎臟病、營養不良或內分泌失調功能不全的人，此時反而要限水，千萬不能遵循一天1000c.c.～2000c.c.左右的喝水量，而是依照前一日總尿量加上500c.c.～800c.c.來推算。

營養師陳心驊過去曾在臉書粉專分享，最簡單的喝水公式就是「自己的體重×30c.c.」，這是一天最少要喝的水量。每次拿起水杯大概喝200c.c.（約5大口）即可，以少量多次的方式補充。