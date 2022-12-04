伊登與東京奧運鐵人三項金牌的師兄布魯門菲，下午抵達順澤宮，現場超過上千粉絲熱情迎接。（吳建輝攝）

戴「埔鹽順澤宮帽」征戰國際賽事的三鐵冠軍伊登（Iden），繼上次到訪彰化後又連續9度奪下三鐵賽事冠軍，今2度訪彰舉行還願之旅，4日下午2點20分現身埔鹽順澤宮參拜，彰化縣長王惠美也現身陪同，順澤宮特別準備1萬美金的加菜金，外加200頂冠軍神帽，王惠美也在現場宣布，將邀請伊登擔任彰化觀光大使，

伊登與東京奧運鐵人三項金牌的師兄布魯門菲（Kristian Blummenfelt），下午抵達順澤宮，現場超過上千粉絲熱情迎接，在簡單致詞完後，伊登等人在順澤宮主委魏信顧的陪同帶領下，到順澤宮內參拜，感謝帝爺公保佑，5日上午11時伊登將參訪卦山村美學生活聚落，並擔任彰化縣觀光大使，行銷彰化十大金質商品與彰化優鮮農特產品。

伊登表示，自從2019年與台灣結緣後，發現彼此情感越來越深，很高興能在疫情後再度回到彰化，看到台灣粉絲一樣熱情，真的相當瘋狂，這次特別帶來師兄布魯門菲，他們有更多時間好好感受並體驗台灣的美，最重要的是，感謝這邊的神明帶給他非常完美的勝利與職業生涯，感謝彰化。

伊登還獲得順澤宮特別印製姓名的冠軍神帽。（吳建輝攝）

布魯門菲也說，過去常常聽伊登說他到訪台灣的奇幻故事，今天很高興能夠親臨感受，真的非常非常瘋狂，也是非常棒的經歷，他從伊登在東京撿到帽子後，就持續關注新聞，台灣確實是非常熱情的族群，再次強調能夠親眼目睹這一切，非常感動。

王惠美表示，感謝伊登將彰化埔鹽順澤宮的神威遠播國際，行銷彰化宗教文化之美，讓更多外國友人認識台灣、認識彰化，伊登此行除了還願以外，縣府也邀請彰化榮譽縣民伊登擔任觀光大使，參訪並推廣彰化縣內各處風景名勝，行銷彰化之美。