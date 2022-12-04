外媒3日引述知情人士透露，蘋果公司正加快把生產線遷出大陸的計畫，進一步分散其產品的生產工作。

華爾街日報報導，大陸政府在2022年較早時改變防疫政策，影響蘋果公司的生產後，該公司就花數個月部署相關計畫。知情人士指出，富士康鄭州廠日前爆發反防疫及勞資糾紛示威後，迫使蘋果加快撤出行動。

報導指出，上述廠區被稱為「iPhone城」，在高峰時期有大約85％的iPhone Pro系列手機都是在當地生產。不過受到示威影響，導致供應鏈出現嚴重問題。外傳蘋果預計iPhone Pro型號手機的供貨量差額達到600萬支。

蘋果計畫把印度的iPhone產量比例從目前的個位數，升至最多45％，同時加快在越南生產電腦、手錶及AirPods等產品。不過，即使蘋果有意加快分散產地，各地面臨經濟下滑，徵才速度減慢等情況，為該公司外包生產及與新供應商合作帶來挑戰。