跨境電商不僅限於電子商務，政府層級的合作更是產業發展成功的契機。數位發展部數位產業署長呂正華在「東南亞跨境電商合作會議（Southeast Asia Cross-Border Ecommerce Cooperation Meeting）」上，強調此項政府層級的合作平台，基於互惠互利原則，帶給臺灣與東南亞國家政府在電商管理、及產業推動單位、公協會、業者等的鏈結，共同擴大跨境電商市場規模與行銷舞台，創造更多產業效益。

該合作平台於2017年發起，呂正華表示，六年來東南亞各國對此國際合作支持、參與，尤其泰國、馬來西亞、越南等相關單位，從最初倡議階段一起努力至今。今年會議在12月初以視訊會議方式舉行，出席的國家包括馬來西亞對外貿易發展局（MATRADE）電子商務系統生態處副處長、印尼貿易部電子商務與貿易局官員、泰國電子交易發展署（ETDA）副署長、越南工貿部電子商務與數位經濟局官員、菲律賓貿易投資中心貿易代表兼商務主任和我國等6個國家。

因此全球市場變動及疫後商機，本屆會議聚焦兩大議題，其一為各國分享國內或區域網購節經驗，包括馬來西亞、泰國與我國均提及今年「Taiwan Select」區域網購節活動，今年成功地帶動了120個商家，2,500個品牌，超過125,000種產品跨境銷售到馬來西亞與泰國，其中有31家是首次跨境銷售的中小企業。

主辦單位指出，其二，為各國分享如何協助電商產業，推動疫情後復甦經濟與振興政策重點，並討論跨大未來合作規模，期待形成「東南亞聯合網購節」。產業署除了與不同國家聯手推出跨國網購節，更輔導業者實際落地海外，如2022年8月協助我國電商業者「好物飛行」發展虛實整合解決方案，於吉隆坡Pavilion Bukit Jalil商場成功開設實體門市，除鼓勵平台會員持電商點數至實體門市體驗商品外，也推動至實體門市的顧客註冊電商平台會員，使線上及實體門市流量交互導流，解決純網路或純實體，較難觸及特定客群問題。