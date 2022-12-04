在戀愛時，有些人對於心上人只敢默默地喜歡，不敢勇於表達自己內心的想法，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、處女座、摩羯座他們很少會主動表達自己想法，就算非常喜歡一個人，寧願選擇在原地默默觀察，不敢付出行動。

▍巨蟹座

巨蟹座經常承包半數暗戀者的名額，比較內向怕事的他們，也最怕傷心、傷情，有關感情方面的事，巨蟹座一般都抱著如履薄冰的態度，深怕一個不小心就錯付了感情，當巨蟹座喜歡一個人，他們很少會主動表達，一方面是自信不夠、怕被拒絕，再來是想花些時間確定自己的感受。

▍處女座

處女座當過分謹慎時就會變得膽小，面對感情，處女座有求好心切的個性，他們不想談不會有結果的戀情，不想給自己留下不美好的記憶，因此就算很喜歡一個人，處女座也會非常小心，要清清楚楚地看好對方是否是對的人，保持暗戀的狀態也方便自己進退。

▍摩羯座

摩羯座平時看起來一副無堅不摧的樣子，但其實他們在堅強的外表下，有著一顆看似堅強，其實柔軟無比的心，為了避免自己受害，摩羯座會壓抑著，尤其是在情感表達方面，更不容易說出口。