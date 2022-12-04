很可能是足壇兩大巨星梅西（Lionel Messi）與C.羅納多（Cristiano Ronaldo）最後一次參與的世界盃，不過他們的表現卻天差地遠。面對澳洲的比賽，梅西終結了淘汰賽0進球的尷尬紀錄，率阿根廷拿下8強門票；葡萄牙雖然也挺進了16強，只是C羅的表現有失過往水準，更是被數據網站《Sofascore》選進了小組賽最差11人先發陣容當中。

C羅在小組賽中只靠著罰12碼獲得1顆進球，一些對他來說輕易得手的機會球，C羅卻罕見接連放槍，小組賽最終戰還以「背後助攻」幫助韓國追平比分，昔日在場上的天之驕子，即便強如C羅也不得不服老。

更讓C羅難堪的是，《Sofascore》公布世界盃小組賽表現最差的先發陣容，除了C羅是超級巨星之外，其他10人都是一些不起眼的小角色，小組賽全敗的卡達有4人在陣容當中，獲評6.37分的C羅，與澳洲邊鋒萊基（Mathew Leckie）成為陣容中唯二所屬球隊闖進淘汰賽的球員。

Ronaldo is in the worst XI of the group stage by SofaScore 😭 pic.twitter.com/cuV20mx8cp — IG: TheFootballRealm (@theftblrealm) December 3, 2022

Sofascore評選世界盃小組賽最差先發陣容11人

門將：巴山（Meshaal Barsham，卡達）6.10分

後衛：阿穆德（Homam Ahmed，卡達）6.23分、卡爾沃（Francisco Calvo，哥斯大黎加）6.25分、杜阿特（Óscar Duarte，哥斯大黎加）6.30分、強斯頓（Alistair Johnston，加拿大）6.40分

中場：布區曼（Tajon Buchanan，加拿大）6.10分、阿馬基（Abdulellah Al-Malki，沙烏地）6.15分、布狄亞夫（Karim Boudiaf，卡達）6.30分、萊基6.33分

前鋒：C羅6.37分、阿里（Almoez Ali，卡達）6.23分