全台首場專為視障朋友舉行的「我是你的眼」公益視障路跑，今（4）日在高雄登場，1773位跑者從大榮中學操場出發，其中37位視障跑者在37位陪跑員引領下完賽。（柯宗緯翻攝）

此次也募集18萬元將捐給視障團體。（柯宗緯翻攝）

全台首場專為視障朋友舉行的「我是你的眼」公益視障路跑，今（4）日在高雄登場，1773位跑者從大榮中學操場出發，其中37位視障跑者在37位陪跑員引領下完賽，而此次也募集18萬元將捐給視障團體。

高雄市長陳其邁今天特地出席致意，並與高雄市馬拉松協進會理事長蘇子聰等人共同鳴槍後，由視障朋友率先正式起跑。陳其邁指出，今年10月高雄富邦馬拉松首創視障組、輪椅組與運動輪椅組的無障礙路跑，是身障族運動平權發展的重要里程碑。

全台首屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，分為21公里半馬組、10公里挑戰組和5公里健康組。陳其邁直說，他非常感動大家起早共同響應視障公益路跑活動，也代表市民朋友感謝高雄市馬拉松協進會、志工朋友，以及超過 60 個團體及單位的熱情贊助，各界響應運動平權。

高市運發局長侯尊堯表示，在運動場上，只要營造友善安全環境，做好動線規畫，不論是一般人或身障族，都能一起揮汗享受運動快感，也期盼藉由今天視障公益路跑，讓大家規律運動，同時一起用雙腳力量化為愛也讓社會重視身障者運動平權議題。

主辦單位馬拉松協進會理事長蘇子聰則表示，這場視障公益路跑構想推出後，受到很多家在地企業，包括正忠排骨、上揚建設、城揚建設、台灣銘園、青葉油漆等支持贊助，視障跑者及陪跑員免費參與活動外，一般組活動報名費部分捐作公益之用，總計募集18萬元將捐助該會身心障礙福利社。