鳥友拍到的小辮？獲選最佳攝影獎。（雲嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）

雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦觀鳥馬拉松已10年，打響品牌知名度，今年共有103人參賽，許多專業鳥友齊聚競拍，24小時內共收集到195鳥種。送子鳥組（親子組）的「冠宇這一家」1天內拍到122種鳥類奪冠，老鳥組「找鳥人森」拍到17種特有種鳥類，奪得第1。

雲嘉南管理處每年舉辦的觀鳥馬拉松在鳥友心中極具名氣，今年來自日本天文學教授的Tomo桑及知名Youtuber旅遊真台灣的Lena及Patrick也首度參與活動，知名休閒品牌歐都納董事長程鯤也組隊參加。

日本的Tomo桑表示，首次參與「觀鳥馬拉松」，發現雲嘉南濱海的鳥種非常豐富，開心能在這麼漂亮的生態環境中悠遊享受賽事戶外活動。

雲嘉南管理處表示，濱海國家風景區從北端的湖口溼地到台南的北門潟湖、七股濕地，肉眼隨處可見黑面琵鷺、黑腹燕鷗、赤足鷸及各種鷺科、鷸鴴科、鷗科、雁鴨科鳥類的蹤跡，候鳥類別豐富，每年入冬就是全台賞鳥的最佳景點。

今年活動所有選手當中，送子鳥冠軍隊伍「冠宇這一家」在24小時內記錄了122種鳥類，是收集最多鳥種冠軍。參賽者共記錄到195種鳥種。專業候鳥攝影的老鳥組「找鳥人森」更記錄到13種特有種鳥類，占台灣所有鳥種的43％，獲特有種獎第1名。

今年加碼選出最佳攝影獎，「飛羽與我」拍攝到天線寶寶「小辮鴴」不僅是特別鳥種，且影像清晰生動獲獎。