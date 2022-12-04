疫情期間，民眾大多選擇減少出門買賣，宅經濟成為主流，網路遊戲搭上順風車，推出各類題材吸引玩家購買點數及虛擬寶物，同時在人手一支智慧型手機推波助瀾下，詐騙集團針對網路遊戲點數及虛擬寶物進行詐騙。刑事局預防科指出，北部一名陳姓男子本想賣價值約3萬5000元的遊戲帳號，卻被詐團誘騙至假的遊戲交易平台進行交易，陳因此在釣魚網站上，以帳戶被凍結的話術，前後被騙走27萬元。

警政署165反詐騙諮詢專線統計，今年至11月27日網路遊戲詐騙發生608件，較去年同期（492件）成長幅度達2成多，其中有8成被害人年齡層分布於20至49歲。值得注意的是，和去年同期比較，未滿20歲的被害人數也成長1成多，呼籲家長務必多注意孩子的上網情形。

警方表示，中部李姓女子月前接到警方聯繫，指稱帳戶遭警示，李女詫異表示，該帳戶平時供給還在就讀高中的女兒使用。詢問後才知，女高中生利用課餘時間兼職網路遊戲代儲及代買虛擬寶物等以賺取價差。8月有網友看到她於臉書社團刊登的代儲廣告，主動聯繫並表示欲交易價值10萬元的遊戲幣，並要求在遊戲交易平台進行交易，因有遊戲交易平台的保障，女高中生不疑有他，銀行帳戶也確實有款項進帳，沒想到相隔幾天李女就接到通知該銀行帳戶遭警示。

經警方了解，原來該名網友向無辜買家販售遊戲幣，並請無辜買家匯款至李女帳戶，女高中生確認有收到款項，並依約定支付遊戲幣，沒想到支付對象卻是詐騙集團，女高中生不僅拿不到交易款項、損失遊戲幣，連媽媽的帳戶都遭警示，是典型的三方詐騙。

另外，北部陳姓男子平時有玩宮鬥題材手遊習慣，長期「練功」下，等級及儲值遊戲點數的帳號價值約3萬5000元，後因遊戲改版，以低價3萬元出售該帳號，不到一天就有買家主動聯繫。買家以擔心遭詐為由，向陳男提議在遊戲交易平台交易，並貼心提供遊戲交易平台網址。沒想到買家所稱的第三方交易平台，實際是詐騙集團設計的釣魚網站，讓陳男一步步掉入詐騙的陷阱。陳男配合在買家提供的交易平台開戶，並輸入要販售的遊戲帳號及密碼，隨即介面顯示交易成功，確認該款項入帳，沒想到陳男要提現時，客服卻通知陳男註冊時提供的銀行帳號有誤，帳戶遭凍結無法提款。

陳男為解除凍結的帳戶，依客服人員指示匯款同樣交易金額3萬元至官方「儲值帳戶」。豈料沒等到帳戶解凍，網站又顯示交易錯誤，帳戶再次凍結，詢問客服表示他輸入錯誤的交易金額，第2次錯誤需要帳戶金額的4倍才能解凍，陳又急忙匯款24萬元，系統終於顯示翌日中午12時會撥款至陳男指定帳戶，等到撥款時間陳查證該款項沒入帳，且聯繫不到客服才驚覺遭詐。

刑事局提醒，家中青少年有玩網路遊戲習慣的家長，應多關心孩子與網友的互動情形。另呼籲民眾從官方管道購買遊戲點數，不要隨意點擊網友提供網址及直接翻拍遊戲點數卡片序號，交易前先查證對方身分及聯絡方式，以降低遭詐騙的風險。