苗栗銅鑼鄉昨天發生3層樓透天火警，釀成3死意外。

昨(3)日下午苗栗縣銅鑼鄉1處3層樓民宅發生火警，造成3姊弟疑吸入大量濃煙嗆死身亡，3遺體無明顯燒燙傷痕跡，經初步研判起火位置在住宅2樓父親房間，對此，3姊弟的姑姑也質疑消防隊「為何沒派出雲梯車」破壞3樓鐵窗救援，而消防局解釋，若同仁爬梯子進入可能有生命危險。

單親3姊弟全燒死! 姑姑跪地痛哭 阿公慟喊心痛

據《ETtoday新聞雲》報導，3姊弟的姑姑質疑消防隊為何不派出雲梯車，便可以破壞3樓外鐵窗直接救出3位姪子，對此，消防局災害搶救科科長張焜郁表示，由於該民宅濃煙和火舌都是從窗口竄出，若同仁架梯上去可能有受熱危險，因此才決定從內部接近救援。

回顧這場大火消防隊雖然半小時內就控制，但疑似民宅2樓推滿雜物，導致火勢快速蔓延，產生大量濃煙，而讀國中3年級的大姊、國小3年級妹妹以及國小5年級弟弟，推斷疑似吸入大量濃煙奪命，3人遺體無明顯燒傷痕跡。

初步調查，起火點在民宅2樓父親的房間，燒毀程度最嚴重，而當下3姊弟都在3樓，並且受困其中無法逃出，3人被救出時已無生命跡象，送醫後都宣告不治，而詳細起火原因，仍須進一步查驗鑑定。