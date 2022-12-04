啦啦隊女神峮峮、畇二今天擔任飲料店一日店長活動，現場人潮擠爆。（老賴茶棧提供）

啦啦隊女神峮峮、畇二今（4日）擔任飲料店一日店長活動，現場人潮擠爆。小鬼離世2年多，峮峮的感情一直備受媒體關注，她日前和柯震東爆出曖昧情，被週刊直擊夜遊畫面，峮峮表示2人認識非常的久，至於看到新聞會傻眼嗎？她則回：「沒有特別想太多。」強調目前仍是單身。

峮峮因加入中視《飢餓遊戲》主持群後，人氣更上一層樓，談到Sandy因準備待產告假《小明星大跟班》，吳宗憲曾有意找她代班，但她卡到戲劇、外景檔期只好作罷，「因為前面已經先答應一些廠商，所以沒辦法代班《小大》，希望未來還是有機會。」對於最後由同為啦啦隊女神的林襄出任，她無奈地說：「我就時間卡住，我也很失落，希望之後可以跟憲哥合作。」

此外，2023年世界棒球經典賽日前公布啦啦隊名單，峮峮將排除萬難加入，表示經紀人有跟她說會花很多時間，不過她堅定表示：「我們其實有一些檔期會卡住，但我跟經紀人說我一定要去，經典賽就是因為它很支持，所以不管怎樣一定要去，非常期待。」