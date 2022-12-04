有關北啤都更及北科大校地爭議案，財政部強調，台北啤酒工場是台酒利用自己的土地、並由台酒自己開發，且開發案也經由台北市都市審議委員會審查通過。

而外界所謂「柯文哲市長承諾在開發後要給予北科大40%的土地」之說法，台北市政府亦已於110年5月27日函知行政院及台酒公司時清楚表示，「該等土地無償撥用予北科大使用非屬本府承諾之事項，且尚有法令適用之疑義。」

至於台北啤酒工場土地上因尚有部分市定古蹟及文化資產，是否可以作為其他用途使用，尚待相關法律釐清其適法性。