新竹縣政府配合國際志工日，4日在縣府大禮堂舉辦一年一度的志工大會師暨表揚活動，今年表揚服務達500小時以上志工352人，縣長楊文科向每名到場參與的志工致謝並頒獎，肯定志工對國家、社會的付出與貢獻。

楊文科說，12月5日是國際志工日，新竹縣的志工總共有1萬4000多人，縣府表揚其中352名志工，志工的服務精神是國家社會進步的原動力，無私付出令大家非常敬佩。

楊文科指縣府對民眾需要的事，絕對努力去做，有不同意見，也會盡全力去溝通，他很肯定志工犧牲自己的時間，為社會大眾服務，是非常不容易的事，直說「感謝你們，有你們真好！」

社會處長李國祿表示，今年志工累計服務時數達到55萬小時，比去年49萬小時，增加6萬小時，如果以現行基本工資每小時168元計算，今年總產值達到9000多萬元，比去年成長了1008萬元，非常顯著。

李國祿感謝所有志工的努力付出，縣長楊文科特別頒獎表揚，希望有更多民眾加入志工行列，讓國家社會更進步。

今年榮獲新竹縣金級獎志工有57名，銀級獎志工73名，銅級獎志工85名，榮譽獎志工157名，合計352人，累積服務時數達55萬小時。

到場領獎志工，最年長為88歲獲得銅級獎的橫山鄉衛生所志工徐永妹，證明長輩不只是活到老、學到老，還活到老、服務到老，並且很願意貢獻自己的能力與經驗來回饋社會。

社福類評鑑績優單位有，竹北市竹北社區發展協會、新埔鎮鹿鳴社區發展協會、衛生福利部社會及家庭署寧園安養院、湖口鄉老人會、湖口鄉卓越志工協會、社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會。