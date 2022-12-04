林青霞分享與白先勇結下的文學之緣。（陳俊吉攝）

林青霞暢聊寫作歷程。（陳俊吉攝）

「永遠的東方不敗」林青霞近年成功斜槓作家身分，以簡潔真摯文字描述身邊事，繼《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》後，今年再推出第4本感性之作《青霞小品》，今（4日）出席在國家圖書館舉辦的新書發表會，與白先勇進行一場「文學的修行與熱情」對談，現年68歲的林青霞風采依舊，上次面對讀者已經是8年前，今一身灰色洋裝搭配紅色高跟鞋優雅現身，吸引400位粉絲到場支持，還有人特地從中南部上來，只為一睹女神風采，導演朱延平、前總統夫人周美青、時報出版董事長趙政珉也都是座上賓。

林青霞分享「跟前有些不同，主要是想著開開自己的玩笑，也希望在苦悶的疫情生活中博君一笑。因為都是些生活中的小事情、小細節，所以便取名『青霞小品』」，希望大家拿到這本書會很開心、有些小趣味，些許感悟。並表示：「都說寫作是一條寂寞的路，可寫作治癒了我的寂寞症，當我全情投入寫作之時，我忘了什麼是寂寞。」主持人蔡詩萍問她希望大家以什麼樣的角度閱讀《青霞小品》，林青霞謙虛說「我也不是作家，也不是大明星，只是1個寫文章的人」，白先勇聽到後直誇：「妳是我們的國寶，不是每個人都能做一個永遠在發光的明星。」

林青霞曾問白先勇要怎麼寫作？白先勇建議她先把心裡的話寫下來就好，林青霞自謙她只會寫心裡的話，「我沒有才華，而且讀的書也不夠多」，白先勇讀了林青霞的文章後，也給予相當高的評價，「人生最重要的『真、善、美』，青霞很真，講了心裡話，也是一個很善良的人，因為真、因為善，所以美」，林青霞也回讚：「那白老師也很美囉。」白先勇接著又讚《青霞小品》淡而有味，「表面上好像風平浪靜，但深處很有韻味」，林青霞也表示：「我之所以寫作不是因為演員身分，演過很多戲、看過很多劇本，而是喜歡分享內心的感受而已。」

白先勇提到，書中有2張照片讓他特別有感，一張是在林青霞在印度與一群孩子開心合影，當時她向一群窮苦的小孩買花，「印度賣花的小孩非常貧苦，青霞看了動心，把花都買了下來，但沒有拿走，只把錢給他們。」另一張照片則是在印尼，林青霞給了一群窮苦孩子每人一張鈔票，白先勇笑說「青霞又是一樣的笑容，對孩子的愛心表現出來。」林青霞聽到後害羞地說「這是小事」，並稱：「我也曾經在很窮苦、在很鄉下的地方，在那個時候就夢想有像這樣子的人來我們鄉間小道。」接著又表示：「我現在很喜歡看到人家高興，人家高興我就高興，所以我就常常給人驚喜。」

林青霞也大方分享自己的寫作習慣，「百分之99都是半夜寫到天亮，收筆就天亮有鳥叫，大概早上6點，因為我向來晚睡晚起，以前拍戲也幾乎都是晚班」，不忘開玩笑說「因為白天都玩夠了，剩下時間不知道怎麼消磨」，並笑曝「我現在比較懂電子東西，第二本書已經用iPad，還有我寫作很熱鬧，一寫完傳給全世界討論，不見的話，可以從我和他們的訊息找到」，語畢全場笑翻，笑喊「碰到瓶頸就看看書跟朋友聊聊天，反正我也沒人催稿」，至於是否會想要嘗試寫劇本或小說，她表示「如果有人找我可以嘗試，不過小說的話就可能要跟白老師或瓊瑤姊請教一下」。

林青霞2004年為紀念香江詞曲才子黃霑仙逝，開始撰寫第一篇文章 〈滄海一聲 笑〉，受到很多讚美，自此愛上寫作，她也特地感謝她的朋友和貴人—金聖華是法國巴黎大學的文學博士、香港中文大學翻譯系系主任金聖華不斷督促她寫作，「她帶我認識了很多文學界的大作家，我們經常有電話來往，討論彼此看過的書，日積月累學到很多」，《談心：與林青霞一起走過的十八年》一書便記錄了2人的結識過程，以及金聖華眼中的林青霞。

活動尾聲，林青霞也表示，既然與白先勇結了文緣，之後也可以從白先勇的作品中找一部出來寫成舞台劇，由自己主演，令台下影迷又驚又喜。而 《青霞小品》可至全台通路購買，活動最後，林青霞也不忘向書迷喊話：「看了『青霞小品』等於交了朋友。祝大家有個愉快的下午，希望你們在我的談話中，小小得著、小小領悟，讓我們的這個當下變成永久。」