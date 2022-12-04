企排18年女子組由新北中纖對戰高雄台電，此戰為本周第2次交手，3日雙方鏖戰四局由高雄台電笑納勝利，4日最終換由新北中纖從艱辛五局大戰中勝出，最終比數25比22、25比17、15比25、19比25、15比12，新北中纖拿下本季第5勝(4敗)，排名仍居第4。

首局台電陳姿雅率先打出氣勢，斜線進攻幫助隊伍先行得點，中纖黃蔓亞也回敬一顆強勢的直線進攻還以顏色，雙方僵持不下，此時台電黃瀞萱跳出來打出破口，靠著攔網以及重扣的全方位得分手段，使台電眾將氣勢高漲，但是中纖黃蔓亞及邱雅慧誓死捍衛，攻守俱佳的表現將比分反超，台電彭𦀡媃關鍵時刻扣球出界失誤，讓新北中纖拿下第一局。

次局開局中纖Zsanett強勁的發球，影響到台電的接發節奏，使中纖佔有領先優勢，隊長邱雅慧打鐵趁熱，靠著一記C式快攻，持續進攻擴大領先，賽中台電靠著黃瀞萱的二號位斜線重扣咬住分差，但中纖攻防一體，讓台電全隊招架不住，局末中纖劉美菁施展小吊球，再用攔網連續得分，幫助中纖順利再下一城。

第三局台電一掃前兩局的烏雲，從第三局開始電力充沛，黃芯瑜在中路貢獻進攻，幫助台電取得3分的領先，而中纖Sara靠著重扣touch out緊咬比分，但台電李諭布下了天羅地網，利用連續攔網得分持續擴大優勢，局末台電成功扳回一城。

第四局台電李姿瑩四號位斜線重扣，幫助隊伍取得得分領先，中纖的Sara跳出來重扣回擊，扳平比分，隊友謝靖瑩也貢獻一記小吊球想要打開破口，台電李姿瑩關鍵時刻攻守俱佳，攔網得分及重扣攻擊樣樣來，加上台電前排築起銅牆鐵壁！連續兩次攔網得分，是台電取得起死回生的關鍵一局，更將戰線延長至第五局。

第五局開局中纖黃蔓亞表現搶眼，助隊取得領先，隨後中纖團隊配合水乳交融，林其蓉不斷救到關鍵球，再搭配邱雅慧的進攻威脅，雖然台電陳姿雅以精彩的四號位置重扣差點扳平比數，但是關鍵賽末點中纖邱雅慧擊出再見「肉包球」，幫助中纖成功挺過台電的強力反撲，驚險贏下本場勝利。