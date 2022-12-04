九合一選舉結束，民進黨籍桃園市長鄭文燦與立委蔡適應的台大碩士論文與台北大學博士論文接連再遭認定抄襲。因此就有港媒認為，鄭文燦不但會影響年輕人對民進黨的信任與認同，更可能順勢「連根拔起綠苗，衝擊2024的選情」，同時蔡英文痛失左膀右臂，也沒有足夠政治能量可以用來制衡賴清德，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，因為鄭文燦爆出論文抄襲事件，加上在輔選桃園市長失敗，已經是大傷元氣。而桃園也已經不是民進黨綠色執政的示範基地，在國民黨收復桃園後，鄭文燦連碩士都被撤銷，當然會影響年輕人對民進黨的信任與認同，可能順勢連根拔起綠苗，衝擊2024的選情。

再來，鄭文燦先是在敗選吃足苦頭，後來又被證實論文抄襲，導致粉碎了桃園人對他的好感度，這也讓桃園綠營並沒有人站出來替鄭文燦辯解；而台大判定鄭文燦論文抄襲，撤銷學位，這道不光彩傷痕會一路跟著，污名很難洗刷；最後鄭文燦摔跤也看不到黨內送暖，這是因為派系私底下角力，暗潮洶湧。

該份報導最後更指出，現在該煩惱的不會僅只有鄭文燦，還有蔡英文總統，因為桃園與新竹不論是「小英男孩」或「小英老男孩」都垮台，蔡英文寄望於陳建仁，也沒有足夠政治能量可以用來制衡賴清德。