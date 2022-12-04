「日光造咖」厚切漢堡排結合牛肉和豬肉，厚度約有3.5公分，肉汁飽滿扎實。(陳韻萍攝)

看準世足賽熱潮，咖哩品牌「日光造咖」推出宅在家追球賽優惠，12月10日前，外送或外帶職人咖哩搭配主餐，就送原價85元的漢堡排一份；內用可享免費升級40元的歐姆蛋，讓球迷用美食應援世足。

日本國家足球隊的御用主廚西芳照為球隊設計的勝利菜單之一是日式咖哩。(翻攝自西芳照推特／陳韻萍合成)

世足賽日本隊日前逆轉德國與西班牙，挺進16強，日本國家足球隊的御用主廚西芳照功不可沒。西芳照是日本第一個國家足球訓練中心的前廚師長，這是他第5次陪同日本國家隊參加世足賽，堪稱5朝元老。他為球隊設計一份勝利菜單，比賽前三天吃牛肉漢堡排，比賽前兩天是西京燒銀鱈魚，比賽前一天則是蒲燒鰻魚，比賽當天吃咖哩，都是相當經典的日式料理，為的就是讓球員有最好的狀態應戰，而日本隊果然創下佳績，踢進16強。

座落於台北車站附近的「日光造咖」，提供黑咖哩、綠咖哩、瑪莎曼咖哩等風味的職人咖哩醬，搭配台式鹹酥雞、日式手工特製豬排、泰式瑪莎曼牛肉等主餐，從主食、咖哩醬、主菜到配菜提供多樣選擇，客人可依自己喜好搭配。響應世足賽事熱潮，業者用象徵勝利的咖哩美食應援世足賽，讓球迷們備足體力為熱愛的球隊加油。即日起至12月10日，訂購外送或來店外帶職人咖哩搭主餐，即贈原價85元的厚切漢堡排1份，漢堡排結合牛肉和豬肉，用料實在，厚度約有3.5公分，肉汁飽滿扎實；內用也享免費升級40元歐姆蛋優惠。