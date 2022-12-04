看準世足賽熱潮，咖哩品牌「日光造咖」推出宅在家追球賽優惠，12月10日前，外送或外帶職人咖哩搭配主餐，就送原價85元的漢堡排一份；內用可享免費升級40元的歐姆蛋，讓球迷用美食應援世足。
世足賽日本隊日前逆轉德國與西班牙，挺進16強，日本國家足球隊的御用主廚西芳照功不可沒。西芳照是日本第一個國家足球訓練中心的前廚師長，這是他第5次陪同日本國家隊參加世足賽，堪稱5朝元老。他為球隊設計一份勝利菜單，比賽前三天吃牛肉漢堡排，比賽前兩天是西京燒銀鱈魚，比賽前一天則是蒲燒鰻魚，比賽當天吃咖哩，都是相當經典的日式料理，為的就是讓球員有最好的狀態應戰，而日本隊果然創下佳績，踢進16強。
座落於台北車站附近的「日光造咖」，提供黑咖哩、綠咖哩、瑪莎曼咖哩等風味的職人咖哩醬，搭配台式鹹酥雞、日式手工特製豬排、泰式瑪莎曼牛肉等主餐，從主食、咖哩醬、主菜到配菜提供多樣選擇，客人可依自己喜好搭配。響應世足賽事熱潮，業者用象徵勝利的咖哩美食應援世足賽，讓球迷們備足體力為熱愛的球隊加油。即日起至12月10日，訂購外送或來店外帶職人咖哩搭主餐，即贈原價85元的厚切漢堡排1份，漢堡排結合牛肉和豬肉，用料實在，厚度約有3.5公分，肉汁飽滿扎實；內用也享免費升級40元歐姆蛋優惠。
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