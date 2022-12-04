邱冠傑教練贈輔英科大林惠賢校長感謝獎座。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「高雄希望小太陽」身障兒童棒球隊即將北上參加「第五屆LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」，4日在輔英科大集訓，「不死鳥」郭泓志以榮譽教練身分現身指導，讓隊員又驚又喜。林惠賢校長表示，小天使們不屈不撓的表現令人讚佩，加上物理治療系師生長期專業陪伴，及良好場地訓練，盼小天使比賽時不計分數多寡，開心享受打球的快樂，盡情奔馳。

「高雄希望小太陽」該隊成軍4年，是由年齡4至18歲，罹罕見疾病、腦性麻痺、自閉症等特殊孩童所組成，今年大寮運動中心於輔英科大體育館啟用，教練邱冠傑表示，感謝輔英物理治療系陳麗秋副教授居間促成球隊能在不用曬太陽的豪華場地練球，大寮運動中心儼然成為「高雄希望小太陽」的主球場。

「高雄希望小太陽」18日將前往台北天母棒球場參加LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽，4日在輔英進行賽前最後一次集訓。前旅美球星「不死鳥」郭泓志也以「榮譽教練」出席，小太陽見到偶像既驚又喜，郭泓志也下場示範基本打擊動作、傳接球和九宮格PK趣味活動。

輔英科大校長林惠賢說，郭泓志勵志過程象徵台灣人百折不撓的精神值得學習，而小天使對生命的熱愛，更是令她欽佩，感謝物治系師生團隊以其愛心與專業能力，協助「高雄希望小太陽」訓練與照護，還免費製作加油海報，實踐大學社會責任。

「他們要擊中球就像海底撈針」副教授陳麗秋表示，一般人要擊中比鵝卵大的壘球，稍加練習即可，但在肢體不協調、罹罕見疾病的人，可就千斤重萬般難，但看著小太陽能「打出」自己的一片天時，心中的激動是旁人無法體會的，物治系師生會持續秉持愛心與專業輔導，也盼社會各界能給予這些折翼天使更多關懷。