內政部預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，擬增訂涉及國家核心關鍵技術業務人員也須遵守該法。此外，相關機關 ( 構 ) 應根據進入大陸地區應經許可人員名單，通知當事人與內政部移民署。

內政部在修正目的中指出，這項辦法是內政部依台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）訂定，作為台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區審查作業的依據。

本次草案增訂，涉及國家核心關鍵技術業務人員也包含在法案「特定人員」之內，若申請進入大陸地區，須經過主管機關會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成審查會共同審查許可，必要時，得徵詢申請人（原） 服務機關（構）或委託、 補助或出資機關（構）意見。

「特定人員」須符合以下條件，才得以申請進入大陸地區。一、在大陸地區有設戶籍之配偶或四親等內之親屬。二、配偶或四親等內親屬在大陸地區罹患傷病，或有其他危害生命之虞等特殊情事需探視，或處理其死亡未滿一年之事宜。三、進入大陸地區從事與業務相關之交流活動或會議。四、經所屬機關（構）、法人、團體遴派或同意出席專案活動或會議。五、轉乘經由大陸地區機場、港口之航空器、船舶或其他運輸工具至其他國家或地區。

內政部表示，為符實務管理需要，草案中明定，相關機關應將進入大陸地區應經許可的人員，造具名冊通知內政部移民署，並應通知當事人；為建立公務員申請赴陸及返台通報的完整管理機制，草案中增訂，各機關收到通報表後，應將通報表上傳「公務人員赴陸許可線上申請系統」方式，傳送主管機關。