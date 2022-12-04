非政府組織（NGO）台灣事實查核中心近日表示，網傳「好消息分享：臺北市某家飯店2樓的自助餐，60歲以上民眾打6折，優惠到今年底」是錯誤消息，該優惠是凱撒大飯店2018年的活動。沒想到竟引發綠營側翼進攻洗版，台灣事實查核中心總編審陳慧敏對此痛批「豬隊友」，嗆聲「側翼，到底是想要做什麼？但我也不會怕你們。」

台灣事實查核中心指出，社群平台與通訊群組1日起流傳，凱撒飯店2樓自助餐有60歲以上6折的優惠活動，優惠時間到今年底，「下午茶時間是下午2:30～5:00。打6折才406元，菜色很好，什麼都有。」事實上該活動為2018年的優惠活動，訊息已過期，近期沒有這樣的折扣行銷活動。

綠營側翼在台灣事實查核中心的貼文洗版。（翻攝自台灣事實查核中心臉書）

沒想到臉書貼文曝光後，竟引發綠營側翼不滿，紛紛留言洗版「可以做點正經事嗎？」、「認真一點好嗎？已經在打戰！網路認知戰！」、「原來這裡是飯店公關部門啊」，作家「孟買春秋」也在臉書粉專發文表示，「不長進到這個地步！」並提供貼文連結。

對此，陳慧敏在個人臉書痛批，他們才剛打完選後一週的另一波假訊息戰，包括挪用桃園監票影片攻擊屏東作票、瞎掰假數據說高雄作票、亂扯憲法可以幫助屏東驗票，還在火力全開發布報告，尤其是選務謠言，「這樣的時間點，側翼竟然上門來戰，毫不留情，惡意挑選一則生活題，用酸的、用罵的，砲火猛烈攻擊查核中心」。

陳慧敏指出，實際上台灣事實查核中心的臉書粉專很多政治題，「難道，他們不會滑手機？」陳慧敏感嘆，很多人說側翼是頭號戰犯，雖然她不是專家無從評論，但以他們人力有限的單位卻被出征的狀況來看，「側翼，真的有夠『豬隊友』，早日擺脫他們，才可能得民心」，最後也放話「側翼，到底是想要做什麼？但我也不會怕你們。」