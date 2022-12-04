民進黨桃園市長鄭文燦和立委蔡適應的碩博士論文分別被台大及台北大認定涉及抄襲，因而撤銷其碩博士學位。前立委蔡正元認為，有一件事很奇怪，之前民進黨要求蔡壁如辭立委，蔡壁如二話不說立即請辭，比男人更有氣魄！但民進黨內卻無人要求蔡適應辭立委，整個綠營都變成小孬孬！

鄭文燦台大碩士論文遭人檢舉抄襲，經台大學倫會審定後認定抄襲並撤銷學位。鄭文燦2日回應表示，並沒有抄襲動機，雖然有所遺憾，願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範的審定結果。他說，在台大學倫會已對論文引述的瑕疵說明原因並且致歉，現在重審論文結果出來，願意再一次致歉。

另外，民進黨立委蔡適應的國立台北大學博士論文，也遭到校方認定為抄襲並撤銷博士學位。

前立委蔡正元在臉書指出，很奇怪，民進黨內沒有人要求蔡適應辭立委，缺乏男人該有的氣魄，整個綠營都變成小孬孬！

對比之下，民進黨側翼網軍前一段時間大力抨擊民眾黨蔡壁如，說蔡壁如論文抄襲應該辭去立委，蔡壁如二話不說立即請辭，比男人更有氣魄！

蔡正元諷刺，民進黨可以組織「論文抄襲同志會」，會長是鄭文燦，副會長是林智堅、蔡適應，還可以聘請陳明通擔任指導老師！