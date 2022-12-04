座談首次採實體與線上直播同步進行模式，實體課程學員有150名及線上課程學員高達8000名，超乎預期。（吳佩蓉攝）

國立陽明交通大學附設醫院今（4日）舉辦「COVID-19後疫情防治作為和醫療數位轉型」國際研討會，由專家學者們主講。（吳佩蓉攝）

因疫情蔓延世界，國立陽明交通大學附設醫院今（4日）舉辦「COVID-19後疫情防治作為和醫療數位轉型」國際研討會，邀請衛生福利部政務次長王必勝、疾管署副署長莊人祥、國內外專家學者等人出席，分享最新診療新知與照護趨勢；座談首次採實體與線上直播同步進行模式，超乎預期線上竟高達8000多位學員參與。

2009年起迄今，陽明交大醫院每年針對重要的醫療議題舉辦國際醫療研討會，面對近年爆發的疫情，台灣防疫的成績已被全世界肯定，遂陽大持續與時事接軌精進，不僅在急重症、醫療科技甚至到防疫照護都建立不同領域的里程碑，獲得衛福部「防疫有功獎」及「檢疫所主責醫院貢獻傑出獎」的肯定。

研討會由數位發展部長唐鳳錄影致詞後，隨即開啟一連串的議題分享；上午場分別為伊利諾大學香檳分校醫學院長Mark S. Cohen主講「數位轉型之應用：現今至未來趨勢」；陽明交大腦研所長楊智傑主講「未來醫院：醫療體系數位轉型的前瞻發展」。

及美國奧瑞岡州立大學教授紀駿輝主講「後疫情時代醫療衛生系統強化與韌性」；莊人祥主講「台灣COVID-19大流行之應變」。下午場則為「邁入疫情後個案照顧新模式」相關議題；最後圓桌討論，結束1天各界專家學者互相交流座談會，藉以拓展國際視野、激盪出新思維。

莊人祥笑說，星期六、日不用開記者會，所以很高興來到宜蘭，參與陽大醫院舉辦的研討會，分享這3年內做的防疫情形，還有數位轉型的部分，尤其在這次疫情期間，以前不常用的遠距醫療，像是用通訊軟體看診，這次都做到了！期盼未來在數位轉型方面能更加利用。

楊純豪表示，疫情讓全世界超過600萬人的死亡，也帶來很多省思，像數位化、遠距醫療發展，都可視訊線上解決，不一定要大家面對面；遂今年探討後疫情時代所需要面對的問題。邀請縣內3所主要醫院做一個面對面的溝通，思考疫情這期間，對宜蘭人來講，到底失去什麼，又得到什麼，且如何創造出更優質的醫療環境。