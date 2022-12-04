苗栗縣政府爭取中央補助1500萬元，為卓蘭國小中央廚房修建，近日正式落成啟用，未來持續供餐給卓蘭、豐田國小650位師生營養健康的營養午餐。

卓蘭國小中央廚房是在民國86年興建的鋼筋混凝土結構建築，平時供應該校及豐田國小約650位師生的午餐，縣府提升食安管理，確保午餐品質，維護學生健康，爭取教育部核定納入「偏鄉學校中央廚房計畫」補助1500萬元辦理整修改建工程。

中央廚房2日上午揭牌啟用，校方運用有限的空間及經費，秉持以人為本的設計理念，規畫修建設備先進的中央廚房、烹飪教室、貨櫃屋餐廳、食農栽種區，透過食農栽種，讓學生了解生產和飲食、環境的關係，並結合烹飪課程，認識食物及健康飲食，藉由用餐禮儀實踐飲食生活美學。

副縣長鄧桂菊指出，偏鄉學校中央廚房計畫是透過專業的中央廚房規畫設計，提升食安管理，將午餐食材由產地到餐桌建構透明開放的食品安全網絡，以確保學童健康，並結合食農教育讓學生參與蔬果種植與烹飪料理，學習食安精神，珍惜食物，發揮教育意義。